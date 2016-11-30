Более миллиона кубинцев вышли на митинг памяти Фиделя Кастро
В Гаване прошел митинг памяти Фиделя Кастро, в котором приняли участие более миллиона кубинцев, а также десятки зарубежных делегаций и глав государств и правительств со всего мира.
Как отмечается в сообщении, люди собрались на площади Революции рядом с мемориалом Хосе Марти, чтобы проститься с экс-кубинским лидером.
В траурных мероприятиях также приняли участие более пятидесяти делегаций из разных стран. Российскую возглавил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает «ТВЦ».
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