Более миллиона человек участвовали в прошедших в США акциях против Трампа

Более миллиона человек участвовали в акциях протеста против нового президента США Дональда Трампа.

Такие цифры привел телеканал CNN со ссылкой на официальные данные правоохранительных органов.

В материале также отмечается, что в подсчитанные результаты не вошли демонстранты, вышедшие на акцию протеста в Вашингтоне, где, по некоторым данным, собрались минимум 597 тысяч человек.

Массовые демонстрации прошли также в Сиэтле, Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе, сообщает «Интерфакс».