Более миллиона человек участвовали в прошедших в США акциях против Трампа
Более миллиона человек участвовали в акциях протеста против нового президента США Дональда Трампа.
Такие цифры привел телеканал CNN со ссылкой на официальные данные правоохранительных органов.
В материале также отмечается, что в подсчитанные результаты не вошли демонстранты, вышедшие на акцию протеста в Вашингтоне, где, по некоторым данным, собрались минимум 597 тысяч человек.
Массовые демонстрации прошли также в Сиэтле, Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе, сообщает «Интерфакс».
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