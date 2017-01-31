Более 200 горняков успешно эвакуированы из обесточенной шахты в Донбассе

Спасательному отряду МЧС ДНР удалось успешно завершить эвакуацию горняков из шахты имени Засядько, которая была обесточена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в министерстве.

«Все горняки на поверхности», — цитирует Донецкое агентство новостей сообщение пресс-службы МЧС.

Шахта имени Засядько в Киевском районе Донецка была обесточена утром 31 января в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских силовиков. Для эвакуации 207 рабочих были подключены электрогенераторы шахты Засядько и ВГСЧ.