Более 200 горняков успешно эвакуированы из обесточенной шахты в Донбассе
Спасательному отряду МЧС ДНР удалось успешно завершить эвакуацию горняков из шахты имени Засядько, которая была обесточена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в министерстве.
«Все горняки на поверхности», — цитирует Донецкое агентство новостей сообщение пресс-службы МЧС.
Шахта имени Засядько в Киевском районе Донецка была обесточена утром 31 января в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских силовиков. Для эвакуации 207 рабочих были подключены электрогенераторы шахты Засядько и ВГСЧ.
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