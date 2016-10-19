Более 200 горняков эвакуированы с шахты «Юбилейная» в Кузбассе
В связи с аномальными показателями датчиков аэрогазовой обстановки с шахты «Юбилейная» в Кузбассе эвакуировано более 200 горняков.
Все работы приостановлены, среди шахтеров пострадавших нет, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Кемеровской области.
Шахта «Юбилейная» открылась в начале 2016 года после проведения ремонтно-технических работ. В августе здесь в результате обрушения погибло два человека.
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