Более двадцати тысяч автомобилей Toyota отзывают из России
Японская корпорация Toyota решила отозвать свыше 20 тысяч автомобилей по всей России.
Причиной называют проблемы с подушкой безопасности производства компании Takata.
В частности, отзыв коснулся моделей Alphard, Corolla, Auris и Yaris, проданных с марта 2010-го по май 2015 года. На всех отозванных машинах заменят газогенератор передней пассажирской подушки.
Отмечается, что все ремонтные работы проведут за счет корпорации, сообщает «360».
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