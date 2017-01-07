Более 10 домов в Подмосковье остались без отопления
В подмосковном Королеве 16 домов, в которых проживают около тысячи человек, остались без тепла.
Пресс-секретарь министерства ЖКХ Подмосковья Вадим Кудасов рассказал РИА «Новости» пояснил, что произошла авария на теплотрассе. Он заверил, что теплоснабжение планируется восстановить в течение нескольких часов.
Ранее сообщалось, что нынешнюю рождественскую ночь в Москве синоптики признали самой холодной с начала XXI века. В области температура воздуха опускалась ниже минус 32 градусов.
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