Более 10 домов в Подмосковье остались без отопления

В подмосковном Королеве 16 домов, в которых проживают около тысячи человек, остались без тепла.

Пресс-секретарь министерства ЖКХ Подмосковья Вадим Кудасов рассказал РИА «Новости» пояснил, что произошла авария на теплотрассе. Он заверил, что теплоснабжение планируется восстановить в течение нескольких часов.

Ранее сообщалось, что нынешнюю рождественскую ночь в Москве синоптики признали самой холодной с начала XXI века. В области температура воздуха опускалась ниже минус 32 градусов.

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