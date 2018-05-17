Более 50 депутатов Рады высказались за импичмент президента
Украинскому парламентарию Юрию Деревянко удалось собрать подписи более 50 коллег под заявлением об импичменте президента Петра Порошенко.
В частности, подписи под документом поставили ряд депутатов от «Батькивщины», включая лидера Партии ЮлиюТимошенко, «Самопомощи» и «Блока Петра Порошенко».
По словам Деревняко, собранных подписей достаточно, чтобы инициировать процедуру импичмента, передает Nation News со ссылкой на запись парламентария в Facebook.
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