Более четырех миллионов россиян встретили Пасху в храмах
На пасхальных богослужениях побывали более 4,3 млн граждан России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Отмечается, что на территории России состоялись свыше 11,5 тыс. богослужений, передают «Известия». По словам Волк, порядок обеспечивали 56 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии вместе с работниками ЧОП, членами народных дружин, казаками.
Ожидалось, что в богослужениях в столице примут участие до 1 млн человек. По информации МЧС, торжественные службы прошли без происшествий.
Накануне праздника Воскресения Христова спасатели проверили более 26 тыс. объектов и провели свыше 11 тыс. инструктажей.
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