Более 600 человек тушат горящие леса в Забайкалье
За минувшие выходные количество лесных пожаров в Забайкальском крае возросло втрое.
Огонь бушует на площади свыше пяти тысячи гектаров. В его тушении задействованы около 600 человек и 75 единиц техники, включая авиацию, сообщает «ТВ Центр». В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.
Увеличению количества лесных пожаров способствует жаркая и сухая погода. Столбики термометров поднимаются выше +35С.
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