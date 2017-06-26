Более 600 человек тушат горящие леса в Забайкалье

За минувшие выходные количество лесных пожаров в Забайкальском крае возросло втрое.

Огонь бушует на площади свыше пяти тысячи гектаров. В его тушении задействованы около 600 человек и 75 единиц техники, включая авиацию, сообщает «ТВ Центр». В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

Увеличению количества лесных пожаров способствует жаркая и сухая погода. Столбики термометров поднимаются выше +35С.