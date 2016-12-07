Более 20 человек стали жертвами землетрясения в Индонезии
По меньшей мере 26 человек погибли в результате землетрясения на западе Индонезии. Еще десятки человек получили ранения.
Подземный толчок магнитудой 6,5 был зарегистрирован в районе Пидиджая в провинции Аче. Сейсмологи насчитали уже 11 афтершоков магнитудой до4,8. При этом они полагают, что более мощного землетрясение в данном районе не будет.
Местные власти отмечают, что стихия разрушила множество зданий и жилых домов, но ущерб оценить пока невозможно. Больницы переполнены пострадавшими, часть из них приходится отправлять в другие районы, сообщает издание The Sydney Morning Herald.
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