Более 20 человек пострадали при инциденте с Сергеем Скрипалем
В результате отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери медицинская помощь потребовалась 21 человеку.
В это число входят сам Скрипаль и его дочь Юлия, которые в настоящее время пребывают в коме, а также офицер полиции Ник Бейли, сообщает Sky News. Последний также был госпитализирован, но подробности о его состоянии не сообщаются.
Расследование инцидента продолжается. При этом правоохранительные органы и британские власти призывают не спекулировать на данной теме.
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