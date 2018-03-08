Более 20 человек пострадали при инциденте с Сергеем Скрипалем

В результате отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери медицинская помощь потребовалась 21 человеку.

В это число входят сам Скрипаль и его дочь Юлия, которые в настоящее время пребывают в коме, а также офицер полиции Ник Бейли, сообщает Sky News. Последний также был госпитализирован, но подробности о его состоянии не сообщаются.

Расследование инцидента продолжается. При этом правоохранительные органы и британские власти призывают не спекулировать на данной теме.