Более 20 человек пострадали в ДТП в Томской области

Согласно предварительным данным, в аварии с участием рейсового автобуса в Томской области пострадали 24 человека.

В основном пассажиры получили легкие травмы. Тяжелые ранения и средней тяжести только у двоих пострадавших, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.

По сведениям агентства, в ДТП попал автобус, следовавший по маршруту Томск-Парабель. Предполагается, что водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся. Ранее сообщалось, что один из пострадавших в аварии скончался по дороге в больницу.