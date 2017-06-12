Более 20 человек пострадали в ДТП в Томской области
Согласно предварительным данным, в аварии с участием рейсового автобуса в Томской области пострадали 24 человека.
В основном пассажиры получили легкие травмы. Тяжелые ранения и средней тяжести только у двоих пострадавших, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.
По сведениям агентства, в ДТП попал автобус, следовавший по маршруту Томск-Парабель. Предполагается, что водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся. Ранее сообщалось, что один из пострадавших в аварии скончался по дороге в больницу.
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