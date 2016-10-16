Более 30 человек пострадали в результате обрушения моста в Индонезии
В индонезийской провинции Бали во время религиозной церемонии обрушился подвесной мост. Есть погибшие и раненые.
Местные СМИ сообщали о девяти погибших и 18 раненых в результате этого происшествия. Среди возможных причин обрушения называется перегруженность моста.
Спасатели обследовали территорию в области моста в поисках пострадавших, которые могли упасть в воду, сообщает РИА Новости.
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