Более 30 человек пострадали в результате обрушения моста в Индонезии

В индонезийской провинции Бали во время религиозной церемонии обрушился подвесной мост. Есть погибшие и раненые.

Местные СМИ сообщали о девяти погибших и 18 раненых в результате этого происшествия. Среди возможных причин обрушения называется перегруженность моста.

Спасатели обследовали территорию в области моста в поисках пострадавших, которые могли упасть в воду, сообщает РИА Новости.