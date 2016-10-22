Более 80 человек погибли в результате атаки ИГ на Киркук
Не менее 80 человек погибли, 170 пострадали в результате атаки боевиков ИГ (запрещена в РФ) на иракский Киркук.
Террористы провели в пятницу волну атак на город. Утром боевики атаковали административные здания в городе, а также электростанцию.
Сегодня бои продолжились уже во многих частях города, сообщает РИА Новости.
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