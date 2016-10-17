Более 25 человек погибли в ДТП с участием автобусов в Пакистане
Не менее 27 человек погибли при столкновении двух автобусов в Пакистане, сообщает портал «Народные новости» со ссылкой на СМИ.
Авария случилась в провинции Пенджаб, которая находится на востоке страны.
Кроме погибших, есть и пострадавшие. Всего ранены более 50 человек. По информации местных СМИ, один из автобусов направлялся из города Карачи на юге Пакистана в Гуджарат. Другой ехал по маршруту из Лахора в Карачи.
Число жертв ДТП может вырасти.
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