Более 25 человек погибли в ДТП с участием автобусов в Пакистане

Не менее 27 человек погибли при столкновении двух автобусов в Пакистане, сообщает портал «Народные новости» со ссылкой на СМИ.

Авария случилась в провинции Пенджаб, которая находится на востоке страны.

Кроме погибших, есть и пострадавшие. Всего ранены более 50 человек. По информации местных СМИ, один из автобусов направлялся из города Карачи на юге Пакистана в Гуджарат. Другой ехал по маршруту из Лахора в Карачи.

Число жертв ДТП может вырасти.