Более 600 человек эвакуированы из общежития Института нефти и газа в Москве
Из общежития Института нефти и газа на юго-западе Москвы эвакуировано более 600 человек. По предварительной информации, причиной это стало задымление, которое произошло в шахте лифта.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах Москвы.
Из кабины лифта было эвакуировано шесть человек, а всего из здания – более шестисот. В настоящее время специалисты исследуют причины, приведшие к возгоранию.
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