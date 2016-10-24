Более 600 человек эвакуированы из общежития Института нефти и газа в Москве

Из общежития Института нефти и газа на юго-западе Москвы эвакуировано более 600 человек. По предварительной информации, причиной это стало задымление, которое произошло в шахте лифта.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах Москвы.

Из кабины лифта было эвакуировано шесть человек, а всего из здания – более шестисот. В настоящее время специалисты исследуют причины, приведшие к возгоранию.