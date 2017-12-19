Более 100 человек эвакуировали из горящей электрички в Москве

На станции «Царицыно», расположенной на юге Москвы, загорелся один из вагонов электрички.

В результате инцидента, произошедшего около 20:35 мск, были эвакуированы более 100 пассажиров.

Локомотивная бригада самостоятельно ликвидировала возгорание, поезд проследовал в тупик.

Официальной информацией по этому поводу пока нет, сообщает «Интерфакс».