Более 500 боевиков сдались сирийским властям в надежде на амнистию

В нескольких районах долины Вади-Барада под Дамаском боевики в массовом порядке складывают оружие и сдаются правительственным войскам Сирии.

- Не менее 500 человек воспользовались декретом президента об амнистии, среди них есть боевики и дезертиры, укрывавшиеся от воинской обязанности, - цитирует координатора по переговорам между боевиками и властями Али Юсефа ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

По словам Юсефа, сотни человек уже прошли проверку в правоохранительных органах, и процесс локального примирения охватывает все новые населенные пункты.

- Это позволит нормализовать ситуацию в Вади-Барада и начать восстановление разрушенной инфраструктуры, - подчеркнул координатор.

Ранее сообщалось, что сирийские власти и боевики, контролирующие долину Вади-Барада, договорились о беспрепятственном проведении ремонтных работ на питающем Дамаск водопроводе, разрушенном в результате диверсии террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещенная в РФ организация).