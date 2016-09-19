Более 1 млн беженцев из Украины было обустроено в РФ

Россия приняла на своей территории уже около 1,1 миллиона украинцев, бежавших от конфликта, заявил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов журналистам в ООН, Сообщает ТАСС

"В результате внутриполитического конфликта в Украине сотни тысяч людей были вынуждены, по сути, бежать за пределы своей страны. Россия приняла и обустроила на своей территории около 1,1 миллиона украинцев", — сказал Гатилов в понедельник.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко, выступая на проходящем в ООН заседании по проблеме беженцев и мигрантов, заявил, что "российская военная агрессия привела к тому, что около 1,8 миллиона украинцев были вынуждены искать новый дом в стране". Это, по его словам, "вывело Украину в десятку стран по количеству переселенных лиц".

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Сирия заявила о прекращении перемирия

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО