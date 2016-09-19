Более 1 млн беженцев из Украины было обустроено в РФ

Россия приняла на своей территории уже около 1,1 миллиона украинцев, бежавших от конфликта, заявил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов журналистам в ООН, Сообщает ТАСС

"В результате внутриполитического конфликта в Украине сотни тысяч людей были вынуждены, по сути, бежать за пределы своей страны. Россия приняла и обустроила на своей территории около 1,1 миллиона украинцев", — сказал Гатилов в понедельник.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко, выступая на проходящем в ООН заседании по проблеме беженцев и мигрантов, заявил, что "российская военная агрессия привела к тому, что около 1,8 миллиона украинцев были вынуждены искать новый дом в стране". Это, по его словам, "вывело Украину в десятку стран по количеству переселенных лиц".

