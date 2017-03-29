Более 60 автобусов с сербами заблокированы албанцами на территории Косова

Албанские активисты и представители правоохранительных органов Косова перекрыли дорогу и не пропускают более 60 автобусов с сербами, направлявшимися в город Лепосавич на территории Косова на митинг в поддержку кандидатуры премьер-министра Сербии Александара Вучича на президентских выборах.

На дорогах сооружены баррикады, проезжую часть перекрыла тяжелая техника. Таким образом власти в Приштине не допустили около трех тысяч сербов к участию в предвыборном митинге, - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tanjug.

Как сообщила национальная телерадиокомпания РТС, зафиксированы случаи нападения на автобусы. Так, сторонники албанского движения «Самоопределение» забросали транспортные средства камнями у населенного пункта Лабляне на дороге Гнилане-Приштина. 30 автобусов уже развернулись и направились обратно.

Вучич собирался выступить перед косовскими сербами в Лепосавиче, однако правительство Косова сделало все возможное, чтобы сорвать его приезд. В итоге кандидат в президенты отказался от своих планов.

Президентские выборы в Сербии пройдут 2 апреля. Всего в кампании участвуют 11 кандидатов, однако наибольшие шансы на победу, по мнению экспертов, у действующего премьер-министра страны Александара Вучича, который может набрать более 50 процентов голосов уже в первом туре.