Более 60 автобусов с сербами заблокированы албанцами на территории Косова

Албанские активисты и представители правоохранительных органов Косова перекрыли дорогу и не пропускают более 60 автобусов с сербами, направлявшимися в город Лепосавич на территории Косова на митинг в поддержку кандидатуры премьер-министра Сербии Александара Вучича на президентских выборах.

На дорогах сооружены баррикады, проезжую часть перекрыла тяжелая техника. Таким образом власти в Приштине не допустили около трех тысяч сербов к участию в предвыборном митинге, - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tanjug.

Как сообщила национальная телерадиокомпания РТС, зафиксированы случаи нападения на автобусы. Так, сторонники албанского движения «Самоопределение» забросали транспортные средства камнями у населенного пункта Лабляне на дороге Гнилане-Приштина. 30 автобусов уже развернулись и направились обратно.

Вучич собирался выступить перед косовскими сербами в Лепосавиче, однако правительство Косова сделало все возможное, чтобы сорвать его приезд. В итоге кандидат в президенты отказался от своих планов.

Президентские выборы в Сербии пройдут 2 апреля. Всего в кампании участвуют 11 кандидатов, однако наибольшие шансы на победу, по мнению экспертов, у действующего премьер-министра страны Александара Вучича, который может набрать более 50 процентов голосов уже в первом туре.

Новости по теме
Теги:
Места: Европа
События: происшествия
Следующая новость Порошенко осудил обстрел генерального консульства Польши из гранатометов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО