Более 50 авиарейсов задержаны из-за снегопада в Москве

Снегопад, обрушившийся на Московский регион, стал причиной задержки более 50 авиарейсов в столичных аэропортах.

По данным на 11:00 мск, в аэропорту «Домодедово» не смогли вовремя вылететь 3 рейса, еще 13 рейсов были отменены. В «Шереметьево» было задержано 44 рейса и 29 отменены.

Как отмечает «Интерфакс», аэропорты «Внуково» и «Жуковский» работают в штатном режиме.

По данным синоптиков, с 16:00 воскресенья к 6:00 понедельника выпало 17 мм осадков.