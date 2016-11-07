Более 50 авиарейсов задержаны из-за снегопада в Москве
Снегопад, обрушившийся на Московский регион, стал причиной задержки более 50 авиарейсов в столичных аэропортах.
По данным на 11:00 мск, в аэропорту «Домодедово» не смогли вовремя вылететь 3 рейса, еще 13 рейсов были отменены. В «Шереметьево» было задержано 44 рейса и 29 отменены.
Как отмечает «Интерфакс», аэропорты «Внуково» и «Жуковский» работают в штатном режиме.
По данным синоптиков, с 16:00 воскресенья к 6:00 понедельника выпало 17 мм осадков.
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