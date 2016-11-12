Более 140 авиарейсов задержано и отменено в столичных аэропортах
Плохие погодные условия стали причиной задержки более 40 авиарейсов, вылет которых был запланирован ранним утром в субботу из столичных аэропортов «Шереметьево» и «Домодедово», следует из информации Яндекс.Табло.
В «Шереметьево» задержан 21 рейс, еще 86 рейсов было отменено. В «Домодедово» задержано 20 рейсов, еще 13 авиарейсов отменено.
По словам источника «Интерфакса», к задержке рейсов приводит усиленная расчистка рулежек и взлетно-посадочных полос, которая проводится в круглосуточном режиме.
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