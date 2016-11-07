Более 41 млн американцев досрочно проголосовали на выборах президента США

Свыше 41 миллиона граждан США досрочно выразили свою волю на президентских выборах. Самыми активными оказались жители Флориды – здесь проголосовали более шести миллионов человек.

От Флориды стараются не отставать Техас и Калифорния. В каждом из этих штатов проголосовали свыше четырех миллионов человек.

Наименьшую активность демонстрируют Делавэр и Миссисипи – 22 и 13 тысяч человек соответственно, сообщает ТАСС со ссылкой на исследовательскую службу United States Election Project.

Президента в США будут выбирать 8 ноября. Разница между основными кандидатами – республиканцем Дональдом Трампом и представителем демократов Хиллари Клинтон – составляет четыре процентных пункта в пользу в пользу последней.