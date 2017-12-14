Боль в суставах не связана с дождливой погодой

Пасмурная погода не оказывает никакого влияния на боль в суставах. К такому выводу пришли медики из Гарвардского университета, изучившие данные более полутора миллионов американских пенсионеров.

В ходе исследования ученые сравнили самочувствие пожилых людей в дождливые и солнечные дни.

Выяснилось, что в солнечные дни жалоб на боли было даже больше, однако разница настолько незначительна, что в клиническом смысле никакой роли не играет, пишет BMJ.

По словам одного из соавторов исследования, профессора Анупама Джена, нет никакого научного обоснования между дождем и визитам к терапевтам с болями в суставах или спине.

«Больные спины и суставы — ненадежные предсказатели погоды», — констатировал ученый.

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