Боль в суставах не связана с дождливой погодой
Пасмурная погода не оказывает никакого влияния на боль в суставах. К такому выводу пришли медики из Гарвардского университета, изучившие данные более полутора миллионов американских пенсионеров.
В ходе исследования ученые сравнили самочувствие пожилых людей в дождливые и солнечные дни.
Выяснилось, что в солнечные дни жалоб на боли было даже больше, однако разница настолько незначительна, что в клиническом смысле никакой роли не играет, пишет BMJ.
По словам одного из соавторов исследования, профессора Анупама Джена, нет никакого научного обоснования между дождем и визитам к терапевтам с болями в суставах или спине.
«Больные спины и суставы — ненадежные предсказатели погоды», — констатировал ученый.
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