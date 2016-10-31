Боль может быть «заразной»

Американские учёные сообщили, что боль может быть «заразной». Исследователи ранее установили системы передачи отрицательных ощущений. Глава научной команды считает, что боль распространяется не только по организму человека, но и переходит к прочим людям.

По мнению учёных, данный феномен объясняется крайне сильным сопереживанием индивида к проблемам родственников и друзей, сообщает «МИР 24».

Согласно итогам научного исследования, болевые ощущения передают сигналы в головной мозг. Этими чувствами могут быть как психическими, так и неврологическими, считают исследователи.

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