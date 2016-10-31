Американские учёные сообщили, что боль может быть «заразной». Исследователи ранее установили системы передачи отрицательных ощущений. Глава научной команды считает, что боль распространяется не только по организму человека, но и переходит к прочим людям.

По мнению учёных, данный феномен объясняется крайне сильным сопереживанием индивида к проблемам родственников и друзей, сообщает «МИР 24».

Согласно итогам научного исследования, болевые ощущения передают сигналы в головной мозг. Этими чувствами могут быть как психическими, так и неврологическими, считают исследователи.