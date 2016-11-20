Боксер Сергей Ковалев проиграл поединок с Андре Уордом
Российский боксер Сергей Ковалев потерпел свое первое поражение на ринге, проиграв бой с американским спортсменом Андре Уордом.
Ковалеву не удалось защитить титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF. В 12-раундовом поединке, проходившем в Лас-Вегасе, он уступил Уорду по очкам 113:114, сообщает ТАСС.
На счету Ковалева 31 победа, одна ничья и одно поражения. Уорд за свою карьеру пока не проиграл ни одного боя, выиграв при этом 31 поединок.
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