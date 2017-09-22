Боксер с Кубы пообещал побить украинца за мультфильмы
Кубинский боксер в полулегком весе Гильермо Ригондо заявил, что побьет своего соперника – украинского спортсмена Василия Ломаченко – за советские мультфильмы.
Поединок между ними запланирован на 9 декабря. Боксеры будут сражаться за титул чемпиона мира в данной весовой категории.
«Это не его вина. Но 9 декабря я буду мстить Ломаченко за каждый русский мультфильм, который меня заставляли смотреть в детстве», - цитирует экспертный канал «ФедералПресс» запись кубинца в Twitter. Спортсмен сопроводил ее кадром из мультфильма о Чебурашке и крокодиле Гене.
Ригондо пояснил, что таким образом настраивается на предстоящий поединок.
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