Боксер Егоров покорил новую вершину
Боксер Алексей Егоров, победитель чемпионата России в весовой категории до 91кг. и чемпион Европы, перешел в категорию профи и подписал контракт с компанией "Мир бокса". Сообщил ТАСС.
Аналогичный контракт был подписан и с российским супертяжеловесом Андреем Афониным. Согласно заключенному соглашению, спортсмены смогут дебютировать на ближайшем шоу "Мир бокса", которое пройдет нынешней зимой.
25-летний Алексай Егоров является воспитанником обнинской школы бокса и занимается под чутким руководством заслуженного тренера России Вадима Мезенцева. Алексей должен был поехать участвовать в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, однако Федерация бокса России (ФБР) приняла иное решение, и отправила на Игры будущего золотого медалиста Евгения Тищенко.
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