Боксер Алоян отверг обвинения в применении запрещенных препаратов

Боксер Миша Алоян, завоевавший серебряную медаль на Олимпиаде в Рио 2016 года, отверг все обвинения в применении допинга.

Об этом сообщает ТАСС.

Хакеры из группировки Fancy Bears обнародовали вторую часть документов, согласно которым Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допускало применение запрещенных веществ 25 атлетами из восьми стран. Среди спортсменов, упомянутых WADA, оказался и Алоян.

- Как можно принимать какой-то допинг, находясь под пристальным ежедневным наблюдением? Нет никакого смысла этого делать. Я никогда ничего запрещенного не принимал - это вообще мой принцип жизненный, это невозможно под таким пристальным наблюдением. Тем более Олимпийские игры на носу, это не имеет никакого смысла, надо быть дураком, чтобы это сделать, - сказал боксер.

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