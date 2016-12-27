Божена Рынска сообщила о нападении на ее квартиру

Светская журналистка Божена Рынска заявила о том, что неизвестные пытались проникнуть в ее квартиру днем во вторник, 27 декабря.

«Было совершено нападение. К нам в квартиру попытались влезть через балкон. Приехала машина с подъемником, попытались открыть окна. На балкон налепили фотографии (журналистов) НТВ», — цитирует «Русская весна» запись, сделанную гражданской супругой медиаолигарха Малашенко в социальной сети.

Ранее сообщалось, что Рынска с восторгом восприняла гибель съемочной группы НТВ в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи, пожалев лишь о том, что на борту потерпевшего крушение самолета не находились все работники этого телеканала.

Отношения с НТВ у Божены Рынски испортились в 2014 году, когда она напала на корреспондента, пытавшегося взять у него интервью, и повредила камеру, за что суд приговорил ее к году исправительных работ.