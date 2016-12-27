Божена Рынска собрала вещи и покинула свою московскую квартиру

Светская журналистка Божена Рынска в спешном порядке собрала свои вещи в коробки, погрузила их в машину и уехала в неизвестном направлении вскоре после дневного инцидента, когда неизвестные оклеили ее окна и балкон фотографиями жертв Ту-154 в Сочи.

Об этом сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на соседей журналистки.

Ранее сообщалось, что Рынска с восторгом восприняла гибель съемочной группы НТВ в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи, пожалев лишь о том, что на борту потерпевшего крушение самолета не находились все работники этого телеканала.

Отношения с НТВ у Божены Рынски испортились в 2014 году, когда она напала на корреспондента, пытавшегося взять у него интервью, и повредила камеру, за что суд приговорил ее к году исправительных работ.

Высказывания журналистки вызвали широкий общественный резонанс, активисты создали петицию с требованием лишить Рынску российского гражданства.

В свою очередь Рынска пожаловалась, что на ее квартиру напали неизвестные, которые пытались проникнуть внутрь через балкон.

«Было совершено нападение. К нам в квартиру попытались влезть через балкон. Приехала машина с подъемником, попытались открыть окна. На балкон налепили фотографии (журналистов) НТВ», — написала ранее Рынска в социальной сети.

Позже в сети появилось видео, на котором запечатлено, как активисты обклеивают фотографиями погибших журналистов окна балкона Рынски. Заметив активистов, разъяренная Рынска выбежала на балкон с кошачьим лотком и начала закидывать молодых людей экскрементами.

Позже на своей странице в Facebook Рынска назвала произошедшее «травлей инакомыслящих».