Божена Рынска пришла в восторг от гибели журналистов в авиакатастрофе Ту-154

Светская обозревательница Божена Рынска пришла в восторг от сообщения о гибели российских журналистов в авиакатастрофе Ту-154.

- Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ…. Ну почему именно музыканты? Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?, — написала Рынска на своей странице в социальной сети Facebook.

Пост вызвал бурю негодования среди пользователей, которые выразили Рынске свое презрение и негодование. В ответ она заявила, что гибель каждого врага для нее является подарком.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились 93 человека, в том числе представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова. Артисты летели в Сирию, чтобы поздравить российских военнослужащих с новогодними праздниками, сообщает РИА Новости.

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События: происшествия
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