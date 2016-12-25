Божена Рынска пришла в восторг от гибели журналистов в авиакатастрофе Ту-154

Светская обозревательница Божена Рынска пришла в восторг от сообщения о гибели российских журналистов в авиакатастрофе Ту-154.

- Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ…. Ну почему именно музыканты? Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?, — написала Рынска на своей странице в социальной сети Facebook.

Пост вызвал бурю негодования среди пользователей, которые выразили Рынске свое презрение и негодование. В ответ она заявила, что гибель каждого врага для нее является подарком.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились 93 человека, в том числе представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова. Артисты летели в Сирию, чтобы поздравить российских военнослужащих с новогодними праздниками, сообщает РИА Новости.