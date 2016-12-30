Божена Рынска назвала 86 процентов россиян «дрянным народом»

Светская журналистка Божена Рынска, чьи оскорбительные высказывания по поводу жертв авиакатастрофы Ту-154 Министерства обороны РФ взорвали интернет-пространство, вновь отличилась, назвав 86 процентов россиян «дрянным народом».

«Я испытала торжество, вылила его на эмоциях», - цитирует «Лайф» сообщение журналистки в твиттере. По словам Рынски, «радоваться смерти врага» - это ее конституционное право.

«Я люблю лучшую часть этого народа. Я ощущаю себя вполне адекватно с 14 процентами граждан России. Остальной народ везде по определению дрянной», — написала Рынска.

Ранее Рынска, комментируя сообщение об авиакатастрофе Ту-154 в Сочи, заявила, что рада гибели съемочной группы НТВ и сожалеет лишь о том, что в разбившемся самолете не находились все работники канала.

Отношения с НТВ у Рынски испортились в 2014 году, когда она напала на корреспондента, пытавшегося взять у нее интервью, и при этом повредила камеру, за что была приговорена судом к году исправительных работ.