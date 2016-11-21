Богатые люди живут дольше бедных

Американские исследователи установили связь между ежегодной прибылью среднестатистического жителя США и его продолжительностью жизни. Так, те, у кого показатель зарплаты выше среднего, живут дольше, чем их сограждане с низким уровнем жизни.

Объектами изучения стали семьи из 50 штатов Америки. Народ, у которых доход чуть выше, чем установленная черта бедности, проживают меньше, чем обеспеченные представители американского общества. К образцу, женщины из обеспеченных семей живут в среднем 83 года, а их сверстницы с меньшем доходом – 76,- сообщает «Дни 24».

Этот показатель говорит о том, что в 50% стран мира люди живут продолжительнее, чем во многих штатах США. По данным статистики, средний годовой доход американской семьи составляет 24 960 долларов, а в материально обеспеченных регионах страны - 89 723 долларов.