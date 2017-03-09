«Бог Кузя» останется под арестом до лета
Андрей Попов, именующий себя «богом Кузей», оставлен под арестом до 11 июня. Соответствующее решение вынес Мосгорсуд.
Попов и несколько его пособниц были задержаны в сентябре прошлого года. Они обвиняются в создании религиозной секты, деятельность которой сопряжена с насилием над гражданами (ст. 239 УК РФ), и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Срок действия меры пресечения в виде заключения под стражу продлен и остальным фигурантам дела – Галине Маркевич, Надежде Поповой, Жанне Фролушкиной, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в ходе обысков у секты было изъято примерно 43 миллиона рублей, более 100 тысяч долларов, а также экзотические животные, которые содержались в ненадлежащих условия.
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