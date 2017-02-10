Боевые стрельбы украинских ПВО пройдут рядом с Крымом

Минобороны Украины намерено провести учения боевых расчетов зенитно-ракетных комплексов «Бук» на полигоне в Херсонской области, сообщил представитель оборонного ведомства в Киеве.

Как передает ТАСС, спикер украинского министерства обороны Дмитрий Гуцуляк заявил: «На полигоне «Ягорлык» в Херсонской области проведут боевые стрельбы подразделения, вооруженные ЗРК «Бук-М1». Дата учений не названа.

Херсонская область Украины граничит с Крымом.