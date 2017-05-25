Боевой гопак стал национальным видом спорта на Украине

Депутаты Верховной рады Украины признали боевой гопак национальным видом спорта.

Как уточняется в материале, за поддержку боевого гопака, хортинга, рукопашного боя «Спас» и борьбы на поясах проголосовали 227 депутатов.

По словам украинского депутата Андрея Парубия, закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования. Об этом сообщает Life.