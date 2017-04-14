Боевики заявили об отсутствии потерь в результате удара США в Афганистане

Террористическая группировка ДАИШ (запрещена в России) не понесла потерь в результате авиаудара США в Афганистане.

По данным близкого к боевикам агентства Amaq, после применения американцами сверхмощной бомбы GBU-43/B в провинции Нангархар убитых и раненых среди них нет, сообщает SITE Intelligence Group.

Бомбардировка с использованием самой мощной неядерной бомбы была произведена Штатами вчера. Президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной. В МИД России усомнились в ее эффективности.