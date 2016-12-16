Боевики при выходе из Алеппо попытались захватить пленных
Боевики при выходе из восточного Алеппо попытались захватить в заложники мирных жителей.
Как отмечается в материале, террористические группировки обстреляли выезд Рамусе, когда колонна автобусов с представителями вооруженной оппозиции и их семьями была готова к отъезду. Кроме того, боевики атаковали города Фуа и Кефрайя. Очевидцы также сообщают о взрывах, прогремевших возле стоянки автобусов, где проводится эвакуация боевиков из Алеппо.
По данным сирийского информагентства SANA, боевики обстреляли подготовленные для эвакуации автобусы и пытались взять с собой тяжелое вооружение и заложников в юго-западную часть города. Они также взорвали свои штабы и склады с оружием, опасаясь, что станут известны их спонсоры и пути снабжения.
Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии ранее сообщил, что за первые сутки операции из восточного Алеппо вывезено почти 6,5 тысячи человек, в том числе 3 тысячи боевиков. На данный момент эвакуация остановлена, сообщает «РИА Новости».
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии