Боевики при выходе из Алеппо попытались захватить пленных

Боевики при выходе из восточного Алеппо попытались захватить в заложники мирных жителей.

Как отмечается в материале, террористические группировки обстреляли выезд Рамусе, когда колонна автобусов с представителями вооруженной оппозиции и их семьями была готова к отъезду. Кроме того, боевики атаковали города Фуа и Кефрайя. Очевидцы также сообщают о взрывах, прогремевших возле стоянки автобусов, где проводится эвакуация боевиков из Алеппо.

По данным сирийского информагентства SANA, боевики обстреляли подготовленные для эвакуации автобусы и пытались взять с собой тяжелое вооружение и заложников в юго-западную часть города. Они также взорвали свои штабы и склады с оружием, опасаясь, что станут известны их спонсоры и пути снабжения.

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии ранее сообщил, что за первые сутки операции из восточного Алеппо вывезено почти 6,5 тысячи человек, в том числе 3 тысячи боевиков. На данный момент эвакуация остановлена, сообщает «РИА Новости».

Новости по теме
Теги:
Места: Сирия
Следующая новость Советник Обамы рассказал о разговоре лидеров США и России на G20

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО