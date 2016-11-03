Боевики вновь применили химическое оружие в юго-западной части сирийского Алеппо

Во время наступления террористов на юго-западе Алеппо боевиками вновь было применено химическое оружие, от отравляющего газа пострадало несколько мирных жителей.

- Да, в больницу Аль-Джамии привезли людей с отравлением. Пострадавших вывезли из района Новое Алеппо. Там террористы вновь применили отравляющий газ, — сообщил РИА «Новости» сотрудник центральной больницы города.

Количество пострадавших уточняется.

Ранее, в конце октября при наступлении в районе Аль-Асад на юго-западе Алеппо боевики уже использовали отравляющие вещества. Тогда, по данным врачей, погибли десятки местных жителей.