Боевики вновь применили химическое оружие в юго-западной части сирийского Алеппо
Во время наступления террористов на юго-западе Алеппо боевиками вновь было применено химическое оружие, от отравляющего газа пострадало несколько мирных жителей.
- Да, в больницу Аль-Джамии привезли людей с отравлением. Пострадавших вывезли из района Новое Алеппо. Там террористы вновь применили отравляющий газ, — сообщил РИА «Новости» сотрудник центральной больницы города.
Количество пострадавших уточняется.
Ранее, в конце октября при наступлении в районе Аль-Асад на юго-западе Алеппо боевики уже использовали отравляющие вещества. Тогда, по данным врачей, погибли десятки местных жителей.
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