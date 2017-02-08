Боевики убили шесть сотрудников Красного Креста в Афганистане
Штаб-квартира Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве сообщила об убийстве в афганской провинции Джаузджан шестерых сотрудников этой гуманитарной организации.
Автоколонна, перевозившая груз для сельскохозяйственной отрасли, подверглась нападению группы неизвестных вооруженных людей в районе города Шибирган, передает ТАСС со ссылкой на МККК. В составе колонны следовали три водителя и пять представителей МККК. Три водителя и три представителя Красного Креста были застрелены, судьба еще двоих человек неизвестна.
Руководитель делегации МККК в Афганистане Моника Занарелли охарактеризовала нападение и убийства как отвратительный акт. Президент МККК Питер Маурер назвал происшедшее огромной трагедией.
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