Боевики убили шесть сотрудников Красного Креста в Афганистане

Штаб-квартира Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве сообщила об убийстве в афганской провинции Джаузджан шестерых сотрудников этой гуманитарной организации.

Автоколонна, перевозившая груз для сельскохозяйственной отрасли, подверглась нападению группы неизвестных вооруженных людей в районе города Шибирган, передает ТАСС со ссылкой на МККК. В составе колонны следовали три водителя и пять представителей МККК. Три водителя и три представителя Красного Креста были застрелены, судьба еще двоих человек неизвестна.

Руководитель делегации МККК в Афганистане Моника Занарелли охарактеризовала нападение и убийства как отвратительный акт. Президент МККК Питер Маурер назвал происшедшее огромной трагедией.



