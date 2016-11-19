Боевики ИГ убили 12 иракских военных

Боевики террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) убили не менее 12 бойцов иракских правительственных сил к югу от Мосула.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в подконтрольном правительственным войскам городе Шергат. На подставных КПП террористы расстреляли не менее семи суннитских ополченцев и пяти полицейских.

Операция по освобождению Мосула от боевиков ИГ продолжается с 17 октября. В боевых действиях участвуют иракские военные, суннитские и шиитские ополченцы, курдские силы и ВВС международной коалиции во главе с США, сообщает «РИА Новости».