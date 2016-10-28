Боевики сирийской «умеренной оппозиции» объявили о контрнаступлении в Алеппо

Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в РФ организация) совместно с бойцами оппозиционной «Свободной сирийской армии» объявили о контрнаступлении с целью прорвать блокаду восточных районов Алеппо.

Объединенные отряды обстреливают подконтрольные сирийским военным западные районы Алеппо из тяжелой артиллерии, а также подрывают автомобили с помощью смертников, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

По данным агентства, боевики уже выпустили по объектам Алеппо более 150 ракет. В этих обстрелах погибло не менее 15 мирных жителей и около ста получили ранения различной степени тяжести.

Как отмечается на используемых террористами сайтах, боевикам удалось отбить ряд позиций у правительственных сил. Источники в сирийской армии эту информацию опровергают.