Боевики ИГ сбили сирийский военный самолет
Самолет сирийский ВВС потерпел крушение к северу от столицы Сирии Дамаска, сообщает ТВ Центр со ссылкой на СМИ.
Информация о причине крушения противоречивая. По одним данным, боевое воздушное судно разбилось из-за технической неисправности.
В свою очередь боевики запрещенной террористической группировки "Исламское государство» распространили в Интернете заявление о том, что сирийский военный самолет был сбит с земли.
По сообщению сирийских СМИ, военный источник подтвердил, что самолет разбился после атаки боевиков "Исламского государства".
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