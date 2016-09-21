Боевики ИГ сбили сирийский военный самолет

Самолет сирийский ВВС потерпел крушение к северу от столицы Сирии Дамаска, сообщает ТВ Центр со ссылкой на СМИ.

Информация о причине крушения противоречивая. По одним данным, боевое воздушное судно разбилось из-за технической неисправности.

В свою очередь боевики запрещенной террористической группировки "Исламское государство» распространили в Интернете заявление о том, что сирийский военный самолет был сбит с земли.

По сообщению сирийских СМИ, военный источник подтвердил, что самолет разбился после атаки боевиков "Исламского государства".