Боевики и раненые начали покидать восточные районы сирийского Алеппо
Осажденный сирийский Алеппо начали покидать первые люди – это боевики без оружия, а также раненые и престарелые жители города.
- Боевики без оружия, а также группа раненых, больных и престарелых вышли из восточных кварталов Алеппо в сторону северных пригородов по специальным коридорам, открытым сирийской армией в координации с российской стороной, — цитирует РИА «Новости» сообщение корреспондента агентства SANA с места событий.
Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской заявил, что «гуманитарная пауза» начнет действовать в Алеппо 20 октября, чтобы дать возможность выйти из города как боевикам, так и мирным жителям.
Отмечалось также, что будет открыто два гуманитарных коридора для боевиков и шесть коридоров для мирных жителей.
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