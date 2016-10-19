Боевики и раненые начали покидать восточные районы сирийского Алеппо

Осажденный сирийский Алеппо начали покидать первые люди – это боевики без оружия, а также раненые и престарелые жители города.

- Боевики без оружия, а также группа раненых, больных и престарелых вышли из восточных кварталов Алеппо в сторону северных пригородов по специальным коридорам, открытым сирийской армией в координации с российской стороной, — цитирует РИА «Новости» сообщение корреспондента агентства SANA с места событий.

Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской заявил, что «гуманитарная пауза» начнет действовать в Алеппо 20 октября, чтобы дать возможность выйти из города как боевикам, так и мирным жителям.

Отмечалось также, что будет открыто два гуманитарных коридора для боевиков и шесть коридоров для мирных жителей.