Боевики принудительно мобилизовали в свои ряды всех жителей Алеппо старше 12 лет

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской сообщил журналистам, что все мужское население Алеппо, включая подростков старше 12 лет, принудительно мобилизовано боевиками.

- Все мужское население, включая подростков старше 12 лет, принудительно мобилизовано боевиками, в городе регулярно проводятся акции устрашения в отношении мирного населения, - цитирует Рудского ТАСС.

Генерал-лейтенант еще раз подчеркнул, что российские ВКС в течение последних 44 суток не совершает полетов в районе Алеппо и не приближается на расстояние ближе 10 километров.

- Хочу напомнить, что с 18 октября уже в течение 44 суток в районе Алеппо полностью прекращены полеты авиации ВКС России. Российские самолеты не приближаются к городу ближе 10 километров, - сказал Рудской.

Представитель российского военного ведомства отметил, что сирийские войска полностью освободили дорогу Кастелло, никаких препятствий для доставки гуманитарной помощи в Алеппо больше нет. При этом, особо подчеркнул Рудской, ООН и другие международные организации не предлагают гуманитарную помощь мирному населению Сирии.

- В то же время в российский Центр примирения не поступило ни одного предложения об оказании гуманитарной помощи от ООН или других международных организаций, как будто после изгнания боевиков мирные жители перестали нуждаться в продуктах питания и медикаментах, - отметил Рудской.

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