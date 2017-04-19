Боевики ИГ применили против военных США в Ираке отравляющий газ

Террористы группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) атаковали американскую военную базу в Ираке, применив отравляющий газ.

Как уточняется в материале, боевики использовали против военных инструкторов США и Австралии отравляющий газ иприт.

В результате 25 граждан Ирака обратились за медицинской помощью, среди советников пострадавших нет.

по последним данным, военным раздают маски и другие средства индивидуальной защиты на случай будущих химатак, сообщает агентство Nation news.