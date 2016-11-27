Боевики ИГ применили химоружие против сирийской оппозиции
Генштаб ВС Турции заявил о применении боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) химического оружия при ракетном обстреле позиций оппозиционной «Свободной сирийской армии» в районе Халилийе на севере Сирии.
По данным турецкого ведомства, снаряды содержали ядовитые газы.
В результате 22 бойца сирийской оппозиции получили химические ожоги, сообщает «РИА Новости».
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