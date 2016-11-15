Боевики открыли огонь по пытавшимся захватить продуктовый склад жителям Алеппо

В одном из кварталов восточного Алеппо в Сирии боевики открыли огонь по местным жителям, которые пытались захватить склад с продовольствием.

Граждане выражают крайнее недовольство тем, что международная гуманитарная помощь сосредоточена в руках радикальной группировки, которая распределяет продукты питания по собственному усмотрению, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Аль-Манар».

Та же группировка не позволила жителям восточного Алеппо покинуть город во время гуманитарных пауз, так как использует мирных жителей в качестве живых щитов.

Как сообщили источники в Сирии, Москва и ООН согласовали медицинскую эвакуацию из восточного Алеппо 200 граждан и членов их семей, однако члены оппозиции и представители «Джебхат ан-Нусры» (запрещенная в РФ организация) воспрепятствовали вывозу больных и раненых из города.

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