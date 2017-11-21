Боевики обстреливают район, в котором находится посольство РФ.

В Дамаске боевиками был обстрелян район, в котором находится посольство РФ. Под обстрел также попали правительственные войска и жилые кварталы города.

По словам главы российского центра по примирению в Сирии генерал- лейтенанта Сергея Кураленко, из района Джоубар города Дамаск, который превращен в мощный укрепрайон, боевики террористических организаций «Джабхат ан-Нусра» и «Фейлак ар-Рахман» (запрещены в РФ) продолжают обстрелы подразделений правительственных войск, жилых кварталов Дамаска, в том числе района, в котором находится посольство Российской Федерации., передает Interfax.

Также он заявил, принимаются меры для принуждения боевиков к соблюдению режима прекращения боевых действий в соответствии с резолюцией ООН № 2254 от 18 декабря 2015 года и меморандумом о создании зон деэскалации от 4 мая 2017 года.